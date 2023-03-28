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Сборная Косово сыграла вничью с  Андоррой. Уэльс оказался сильнее Латвии в отборе Евро-2024

Завершились встречи 2-го тура группы D между Косово и Андоррой (1:1) и Уэльсом и Латвией (1:0). Счет в поединке открыл центрфорвард "Лилля" Эдон Жегрова. В ассистентах выступил хавбек "Галатасарая" Милот Рашица. Казалось бы косоварам удастся довести дело до победы. Но на 61-й минуте форвард андоррцев Берто Росас установил равенство на табло и принес своей команде ничью.

Уэльс оказался сильнее Латвии в отборе Евро-2024
© ТАСС

Сборная Косово после 2 туров имеет в своем активе 2 очка. В следующем туре косовары сыграют с Румынией. Андорра, набравшая 1 балл, встретится со Швейцарией.

Чемпионат Европы-2024

Косово - Андорра 1:1 (0:0)

2 тур

Голы: Жегрова, 59 - Росас, 61.

Три очка Уэльсу принес своим точным ударом на 41-й минуте форвард английского "Борнмута" Киффер Мур. В ассистентах выступил атакующий хавбек "Фулхэма" Дэниел Джеймс. Во вторые 45 минут игры дружина Джона Тошика сумела довести дело до минимальной победы.

Уэльс по итогам 2-х туров набрал 4 очка. В следующем матче команде предстоит сыграть с Арменией. Латвия по итогам одного матча имеет на своем счету 0 баллов. Их следующий соперник - Турция.

Чемпионат Европы-2024

2 тур

Уэльс - Латвия 1:0 (1:0)

Гол: Мур, 41.

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