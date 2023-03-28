Дубль Ковачича принёс Хорватии победу над Турцией

Сегодня, 28 марта, на стадионе «Бурса Бююкшехир Беледие» состоялся матч второго тура отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года между сборными Турции и Хорватии. Подопечные Златко Далича одержали уверенную победу – 2:0.

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На 20-й минуте счёт с передачи Марио Пашалича открыл Матео Ковачич. На исходе первого тайма хавбек «Челси» удвоил преимущество своей команды. Ранее за 92 матча Ковачич забил в шашечной футболке лишь три гола.

Сборная Хорватии набрала 4 очка и поднялась на второе место в турнирной таблице группы D. Турция (3) опустилась на третью строчку.

Ранее бронзовые призёры ЧМ-2022 поделили очки с командой Уэльса (1:1), Турция сумела одолеть сборную Армении (2:1).