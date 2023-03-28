Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+14° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
16 минут назад

Дубль Ковачича принёс Хорватии победу над Турцией

Betassist

Сегодня, 28 марта, на стадионе «Бурса Бююкшехир Беледие» состоялся матч второго тура отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года между сборными Турции и Хорватии. Подопечные Златко Далича одержали уверенную победу – 2:0.

Дубль Ковачича принёс Хорватии победу над Турцией
Фото: BetassistBetassist

На 20-й минуте счёт с передачи Марио Пашалича открыл Матео Ковачич. На исходе первого тайма хавбек «Челси» удвоил преимущество своей команды. Ранее за 92 матча Ковачич забил в шашечной футболке лишь три гола.

Сборная Хорватии набрала 4 очка и поднялась на второе место в турнирной таблице группы D. Турция (3) опустилась на третью строчку.

Ранее бронзовые призёры ЧМ-2022 поделили очки с командой Уэльса (1:1), Турция сумела одолеть сборную Армении (2:1).

Параллельно в товарищеском матче Германия проиграла Бельгии со счётом 2:3.

Футбол,Златко Далич,Марио Пашалич,Матео Ковачич,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий