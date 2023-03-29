Месси преодолел отметку в 100 голов за сборную Аргентины

В эти минуты проходит товарищеский матч, в котором сборная Аргентины по футболу принимает Кюрасао. После 68-й минуты счет 5:0 в пользу аргентинцев. Три из пяти мячей своей команды забил капитан хозяев Лионель Месси. Таким образом, он преодолел отметку в 100 голов за национальную команду. Сейчас в его активе 102 мяча за сборную Аргентины.

Фото: Lee Smith/Reuters Lee Smith/Reuters

В августе 2021 года 35-летний нападающий перебрался из испанской "Барселоны" во французский "Пари Сен-Жермен". После 18 лет в каталонском клубе аргентинец принял решение покинуть команду.

Вместе с ней он десять раз становился чемпионом Испании и четыре раза выиграл Лигу чемпионов. Всего в текущем сезоне на счету Месси 13 забитых мячей и 13 результативных передач за "ПСЖ" в 23 матчах чемпионата Франции. Ранее Месси поблагодарил партнеров и тренерский штаб сборной за победу на чемпионате мира - 2022 в Катаре.