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1 час назад

Месси преодолел отметку в 100 голов за сборную Аргентины

Газета.Ruиещё 1

В эти минуты проходит товарищеский матч, в котором сборная Аргентины по футболу принимает Кюрасао. После 68-й минуты счет 5:0 в пользу аргентинцев. Три из пяти мячей своей команды забил капитан хозяев Лионель Месси. Таким образом, он преодолел отметку в 100 голов за национальную команду. Сейчас в его активе 102 мяча за сборную Аргентины.

Месси преодолел отметку в 100 голов за сборную Аргентины
Фото: Lee Smith/ReutersLee Smith/Reuters

В августе 2021 года 35-летний нападающий перебрался из испанской "Барселоны" во французский "Пари Сен-Жермен". После 18 лет в каталонском клубе аргентинец принял решение покинуть команду.

Вместе с ней он десять раз становился чемпионом Испании и четыре раза выиграл Лигу чемпионов. Всего в текущем сезоне на счету Месси 13 забитых мячей и 13 результативных передач за "ПСЖ" в 23 матчах чемпионата Франции. Ранее Месси поблагодарил партнеров и тренерский штаб сборной за победу на чемпионате мира - 2022 в Катаре.

Напомним, 20 декабря сборная Аргентины в серии послематчевых пенальти обыграла Францию и стала победителем ЧМ-2022. Месси был признан лучшим игроком турнира.

Футбол,Лионель Месси,
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