В «Химках» отреагировали на сообщения о расторжении контракта с Тихим

Ранее в СМИ появилась аудиозапись, на которой слышно, как главный тренер «Химок» Спартак Гогниев в жёсткой форме оскорбляет Дмитрия Тихого и Аяза Гулиева, которые проводили тренировку в тренажёрном зале. До этого тренер отстранил Дмитрия и ещё ряд футболистов от тренировок с командой без объяснения причины.