Дзюба признан лучшим игроком РПЛ в марте

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба стал лучшим игроком МИР РПЛ по итогам марта, сообщает пресс служба лиги.

Фото: ФК «Локомотив» ФК «Локомотив»

В голосовании легенд РПЛ Дзюба и Константин Тюкавин из «Динамо» набрали по два голоса, еще три эксперта «Матч ПРЕМЬЕР» признали лучшим нападающего «Локомотива».

В голосовании зрителей Дзюба также обогнал форварда ЦСКА Федора Чалова.

В трех матчах РПЛ в марте 34 летний игрок забил 4 мяча и сделал одну результативную передачу.