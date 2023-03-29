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1 час назад

Дзюба признан лучшим игроком РПЛ в марте

Матч ТВиещё 4

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба стал лучшим игроком МИР РПЛ по итогам марта, сообщает пресс служба лиги.

Дзюба признан лучшим игроком РПЛ в марте
Фото: ФК «Локомотив»ФК «Локомотив»

В голосовании легенд РПЛ Дзюба и Константин Тюкавин из «Динамо» набрали по два голоса, еще три эксперта «Матч ПРЕМЬЕР» признали лучшим нападающего «Локомотива».

В голосовании зрителей Дзюба также обогнал форварда ЦСКА Федора Чалова.

В трех матчах РПЛ в марте 34 летний игрок забил 4 мяча и сделал одну результативную передачу.

Прямые трансляции матчей соревнований смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Футбол,Константин Тюкавин,Федор Чалов,Артем Дзюба,Динамо,
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