Дзюба признан лучшим игроком РПЛ в марте

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба стал лучшим игроком МИР РПЛ по итогам марта, сообщает пресс служба лиги.
В голосовании легенд РПЛ Дзюба и Константин Тюкавин из «Динамо» набрали по два голоса, еще три эксперта «Матч ПРЕМЬЕР» признали лучшим нападающего «Локомотива».
В голосовании зрителей Дзюба также обогнал форварда ЦСКА Федора Чалова.
В трех матчах РПЛ в марте 34 летний игрок забил 4 мяча и сделал одну результативную передачу.
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