Карпин: в матче с Киргизией думали не о футболе, а о начавшейся мобилизации

«Знаете, когда мотивации не было? В матче с Киргизией. В тот день игроки думали не о футболе, а о начавшейся мобилизации. Во всех остальных встречах они выходили на поле максимально заряженными. Но наличие мотивации – не гарантия качественной игры», — приводит слова Карпина «Спорт-экспресс».