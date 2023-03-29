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Карпин: у меня к министру спорта тоже вопрос: он с командой и c болельщиками?

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на слова министра спорта РФ Олега Матыцина. Ранее Матыцин заявил, что если Валерий Карпин не держится за место в национальной команде, то это путь в никуда.

Карпин: у меня к министру спорта тоже вопрос: он с командой и c болельщиками?
© ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

«Задели ли меня слова Матыцина? К счастью или к сожалению, до игры этих слов не видел. Мне сказали об этом после. Вообще не понимаю, как с этим связана моя фраза про «не держусь за место». Но и у меня вопрос к министру спорта: он с командой и с болельщиками?» — приводит слова Карпина «Спорт-экспресс».

Напомним, 26 марта сборная России обыграла команду Ирака со счётом 2:0 в товарищеском матче, который состоялся в Санкт-Петербурге. Ранее, 23 марта, россияне в Тегеране сыграли вничью с Ираном (1:1).

Сборная России отстранена от международных соревнований из-за политической обстановки в мире. Соответствующее решение приняли ФИФА и УЕФА.

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