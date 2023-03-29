Карпин: у меня к министру спорта тоже вопрос: он с командой и c болельщиками?

«Задели ли меня слова Матыцина? К счастью или к сожалению, до игры этих слов не видел. Мне сказали об этом после. Вообще не понимаю, как с этим связана моя фраза про «не держусь за место». Но и у меня вопрос к министру спорта: он с командой и с болельщиками?» — приводит слова Карпина «Спорт-экспресс».