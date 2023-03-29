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42 минуты назад

Карпин ответил на критику Федуна по матчу сборной России с Ираном

Чемпионат.com

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на слова бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, который после матча национальной команды с Ираном (1:1) предложил опубликовать количество брака и процент выигранных единоборств у футболистов «Ростова», потому что это «жуткое зрелище».

Карпин ответил на критику Федуна по матчу сборной России с Ираном
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Я себе запрещаю читать подобное до и после матчей. Но вы опубликуйте, почему нет?

Худшая точность передач среди стартового состава — у Захаряна, Глебова, Комличенко, Миранчука, Караваева и Осипенко? Да, но надо еще смотреть, кто сколько передач сделал количественно, в какой части поля, куда они направлены — и после этого можно делать выводы. Это к слову о статистике.

Худшие по проценту выигранных единоборств — Комличенко, Кузяев, Литвинов и Глебов, хотя лучший — Осипенко? Ну и здесь ровно то же самое, как и с передачами. Нужно смотреть еще и на их количество. Например, Осипенко почти в два раза превзошел всех по числу единоборств. Можно побороться четыре раза, выиграть три — а это 75 процентов. А можно побороться 20 раз и выиграть 15 — это тоже 75. Но футболист, который борется 20 раз и который борется четыре раза, — это несравнимые вещи.

Да и в целом, чаще всего худшие по единоборствам в футболе — нападающие. В любом матче. А почему? Да потому что они почти всегда вступают в борьбу спиной к воротам соперника.

В отрыве от контекста эти цифры ничего не дают? Вот именно», — приводят слова Карпина «Известия».

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