Ученые провели краш-тест шлемов для американского футбола

Инженеры Университета Цинциннати проверили шлемы ведущих производителей на способность защищать от сотрясения мозга при ударе в американском футболе. Оказалось, что шлемы неравномерно поглощают энергию удара и, таким образом, не снижают вероятность сотрясения.

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Исследование было опубликовано в Журнале биомеханической инженерии. Ученые протестировали по три шлема из 9 моделей, произведенных четырьмя ведущими компаниями.

C помощью специального ударного молотка, содержащего датчики для измерения приложенной силы, исследователи нанесли 20 ударов по семи точкам на голову манекена в шлеме и без. На манекене также были установлены акселерометры, измеряющие скорость движения головы при ударе.

Конструкции смогли смягчить от 52% до 83% силы удара на голову манекена. Задняя часть у всех шлемов показала худшие результаты в тесте.

«Ни один из шлемов не был одинаково хорошим или одинаково плохим, за исключением задней части шлема. Мы не ожидали, что все шлемы будут настолько плохи именно там», – говорит Эрик Науман, профессор биомедицинской инженерии, принимавший участие в исследовании.