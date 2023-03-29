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43 минуты назад

Ученые провели краш-тест шлемов для американского футбола. Все провалили проверку

Sports.ru

Инженеры Университета Цинциннати проверили шлемы ведущих производителей на способность защищать от сотрясения мозга при ударе в американском футболе. Оказалось, что шлемы неравномерно поглощают энергию удара и, таким образом, не снижают вероятность сотрясения.

Ученые провели краш-тест шлемов для американского футбола
Фото: Sports.ruSports.ru

Исследование было опубликовано в Журнале биомеханической инженерии. Ученые протестировали по три шлема из 9 моделей, произведенных четырьмя ведущими компаниями.

C помощью специального ударного молотка, содержащего датчики для измерения приложенной силы, исследователи нанесли 20 ударов по семи точкам на голову манекена в шлеме и без. На манекене также были установлены акселерометры, измеряющие скорость движения головы при ударе.

Конструкции смогли смягчить от 52% до 83% силы удара на голову манекена. Задняя часть у всех шлемов показала худшие результаты в тесте.

«Ни один из шлемов не был одинаково хорошим или одинаково плохим, за исключением задней части шлема. Мы не ожидали, что все шлемы будут настолько плохи именно там», – говорит Эрик Науман, профессор биомедицинской инженерии, принимавший участие в исследовании.

Ученые считают, что обеспечить лучшую защиту всей поверхности головы может более мягкая набивка шлема, особенно в затылочной части. Для того, чтобы определить, насколько ее нужно смягчить, лабораторные тесты нужно совмещать с экспериментами непосредственно на поле. По словам исследователей, даже незначительные изменения дизайна могут принести игрокам огромную пользу.

Футбол,
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