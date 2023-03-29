Фергюсон и Венгер включены в Зал славы АПЛ

Алекс Фергюсон и Арсен Венгер включены в Зал славы АПЛ.

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Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» и экс-тренер «Арсенала» стали первыми людьми, которые вошли в Зал славы английской лиги в 2023 году.

Фергюсон возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год. Под его руководством клуб 13 раз становился чемпионом Англии, а всего выиграл 38 трофеев.