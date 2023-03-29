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Фергюсон и Венгер включены в Зал славы АПЛ

Алекс Фергюсон и Арсен Венгер включены в Зал славы АПЛ.

Фергюсон и Венгер включены в Зал славы АПЛ
© Sports.ru

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» и экс-тренер «Арсенала» стали первыми людьми, которые вошли в Зал славы английской лиги в 2023 году.

Зал славы АПЛ был учрежден в 2021 году. Помимо Фергюсона и Венгера, в него входят Алан Ширер, Тьерри Анри, Эрик Кантона, Рой Кин, Фрэнк Лэмпард, Деннис Бергкамп, Стивен Джеррард и Дэвид Бекхэм, Пол Скоулз, Дидье Дрогба, Венсан Компани, Серхио Агуэро, Патрик Виейра, Уэйн Руни, Иан Райт и Петер Шмейхель.

Фергюсон возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год. Под его руководством клуб 13 раз становился чемпионом Англии, а всего выиграл 38 трофеев.

Венгер тренировал «Арсенал» с 1996 по 2018 год. С лондонской командой он трижды брал чемпионский титул в Англии и выиграл еще 14 трофеев.

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