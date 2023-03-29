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28 минут назад

Объявлены судейские назначения на матчи 1/2 финала Кубка России

Чемпионат.comиещё 1

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил судейские бригады на матчи 1/2 финала Фонбет Кубка России (Путь РПЛ).

Объявлены судейские назначения на матчи 1/2 финала Кубка России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Урал»«Спартак»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Рустам Мухтаров; резервный судья – Рафаэль Шафеев; VAR – Иван Сиденков; AVAR – Валентин Мурашов.

ЦСКА – «Крылья Советов»: судья – Артём Любимов, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Кирилл Большаков; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Валерий Данченко.

Также объявлены судейские назначения на матчи 1-го этапа 1/2 финала Пути регионов:

«Динамо»«Акрон»: судья – Евгений Турбин, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Василий Казарцев; VAR – Сергей Карасёв; AVAR – Алексей Стипиди.

«Краснодар» – «Ростов»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Адлан Хатуев; резервный судья – Анатолий Жабченко; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Алексей Воронцов.

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