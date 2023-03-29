Малком: буду играть за сборную России, если не пригожусь Бразилии. Ничего не исключаю
Бразильский нападающий санкт-петербургского «Зенита» Малком, не так давно получивший гражданство РФ, заявил, что в будущем возможно сыграет за сборную России.
«Для меня это большая честь и гордость – стать обладателем российского паспорта. Это значит, что мои заслуги оценили. Безумно благодарен тем, кто сделал возможным получение паспорта. Буду стараться и дальше радовать российских болельщиков своей игрой.
Рассматриваю ли возможность через несколько лет сыграть за сборную России? Сложный вопрос. Как любой бразилец, я с детства мечтал играть за сборную своей страны. А став профессиональным футболистом, начал задумываться об этом еще больше. Но я прекрасно понимаю, что получив паспорт, у тебя появляется вероятность однажды надеть футболку сборной России.
Если вдруг сложится так, что я не пригожусь Бразилии, то с большим удовольствием буду играть за Россию. Если, конечно, я буду тогда востребован и в моих услугах будут нуждаться. Такие вещи зависят от многих факторов, однако я для себя ничего не исключаю. Нужно будет обсудить все с семьей, обдумать как следует», — приводит слова Малкома «Российская газета».
Напомним, Малком и Клаудиньо, перешедшие в «Зенит» в 2019 и 2021 годах соответственно, получат право играть за сборную России с 2024 и 2026 года соответственно (должны прожить на территории РФ пять лет). Ранее бразильцы играли за национальную команду своей родной страны на Олимпийских играх.