«Для меня это большая честь и гордость – стать обладателем российского паспорта. Это значит, что мои заслуги оценили. Безумно благодарен тем, кто сделал возможным получение паспорта. Буду стараться и дальше радовать российских болельщиков своей игрой.



Рассматриваю ли возможность через несколько лет сыграть за сборную России? Сложный вопрос. Как любой бразилец, я с детства мечтал играть за сборную своей страны. А став профессиональным футболистом, начал задумываться об этом еще больше. Но я прекрасно понимаю, что получив паспорт, у тебя появляется вероятность однажды надеть футболку сборной России.



Если вдруг сложится так, что я не пригожусь Бразилии, то с большим удовольствием буду играть за Россию. Если, конечно, я буду тогда востребован и в моих услугах будут нуждаться. Такие вещи зависят от многих факторов, однако я для себя ничего не исключаю. Нужно будет обсудить все с семьей, обдумать как следует», — приводит слова Малкома «Российская газета».