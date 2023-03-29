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21 минуту назад

Кай Хаверц: некоторые в команде называют меня ослом

Чемпионат.com

Нападающий «Челси» Кай Хаверц рассказал о любви к животным, а именно к ослам.

Нападающий «Челси» Хаверц: некоторые в команде называют меня ослом
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Некоторые из моих товарищей по команде называют меня ослом (улыбается). Это не из-за моей игры. С самого первого дня я почувствовал особые отношения с ослами. Это очень спокойное животное: возможно, я олицетворял себя с ними, потому что я тоже спокоен. Они прохлаждаются весь день, почти ничего не делают, просто наслаждаются своей жизнью.

Я всегда их любил. Когда мы проигрывали, я отправлялся в заповедник. Смотришь на животных, видишь в них что-то человеческое. Это было своего рода выздоровление, место, где я чувствовал умиротворение», — приводит слова Хаверца

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