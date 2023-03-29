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Малком не исключил, что сыграет за сборную России

Форвард «Зенита» Малком заявил, что не исключает возможности однажды сыграть в составе национальной сборной России.

Малком не исключил, что сыграет за сборную России
© Матч ТВ

В конце февраля бразильские футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо указом президента РФ Владимира Путина получили российское гражданство. Ранее в Российском футбольном союзе (РФС) сообщили «Матч ТВ», что существует теоретическая возможность, при которой бразильцы смогут выступать за сборную России.

— Рассматриваете возможность через несколько лет сыграть за сборную России?

— Сложный вопрос. Как любой бразилец, я с детства мечтал играть за сборную своей страны. А став профессиональным футболистом, начал задумываться об этом еще больше. Но я прекрасно понимаю, что получив паспорт, у тебя появляется вероятность однажды надеть футболку сборной России.

Если вдруг сложится так, что я не пригожусь Бразилии, то с большим удовольствием буду играть за Россию. Если, конечно, я буду тогда востребован и в моих услугах будут нуждаться. Такие вещи зависят от многих факторов, однако я для себя ничего не исключаю. Нужно будет обсудить всё с семьей, обдумать как следует, — приводит слова футболиста «Российская газета».В нынешнем сезоне МИР РПЛ 26 летний Малком провел 20 матчей, забил 16 мячей и отдал семь результативных передач.

Прямые трансляции матчей МИР РПЛ смотрите на канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

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