Малком не исключил, что сыграет за сборную России

— Сложный вопрос. Как любой бразилец, я с детства мечтал играть за сборную своей страны. А став профессиональным футболистом, начал задумываться об этом еще больше. Но я прекрасно понимаю, что получив паспорт, у тебя появляется вероятность однажды надеть футболку сборной России.

Если вдруг сложится так, что я не пригожусь Бразилии, то с большим удовольствием буду играть за Россию. Если, конечно, я буду тогда востребован и в моих услугах будут нуждаться. Такие вещи зависят от многих факторов, однако я для себя ничего не исключаю. Нужно будет обсудить всё с семьей, обдумать как следует, — приводит слова футболиста «Российская газета».В нынешнем сезоне МИР РПЛ 26 летний Малком провел 20 матчей, забил 16 мячей и отдал семь результативных передач.