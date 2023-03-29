Малком не исключил, что сыграет за сборную России
Форвард «Зенита» Малком заявил, что не исключает возможности однажды сыграть в составе национальной сборной России.
В конце февраля бразильские футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо указом президента РФ Владимира Путина получили российское гражданство. Ранее в Российском футбольном союзе (РФС) сообщили «Матч ТВ», что существует теоретическая возможность, при которой бразильцы смогут выступать за сборную России.
— Рассматриваете возможность через несколько лет сыграть за сборную России?
— Сложный вопрос. Как любой бразилец, я с детства мечтал играть за сборную своей страны. А став профессиональным футболистом, начал задумываться об этом еще больше. Но я прекрасно понимаю, что получив паспорт, у тебя появляется вероятность однажды надеть футболку сборной России.
Если вдруг сложится так, что я не пригожусь Бразилии, то с большим удовольствием буду играть за Россию. Если, конечно, я буду тогда востребован и в моих услугах будут нуждаться. Такие вещи зависят от многих факторов, однако я для себя ничего не исключаю. Нужно будет обсудить всё с семьей, обдумать как следует, — приводит слова футболиста «Российская газета».В нынешнем сезоне МИР РПЛ 26 летний Малком провел 20 матчей, забил 16 мячей и отдал семь результативных передач.
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