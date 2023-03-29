АПЛ выпустила ролик с голами игроков из всех стран. Россиян в видео не включили

На YouTube-канале английской Премьер-лиги вышел новый ролик. В видео представлены лучшие голы от представителей всех стран, чьи игроки выступали в элитном дивизионе чемпионата Англии.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Однако есть одно «но»: в видео на канале АПЛ представлены 103 гола, иными словами 103 нации. А должно было быть 104. Дело в том, что в видео не вошли голы футболистов из России. Были открыто проигнорированы голы и достижения Алексея Смертина, Динияра Билялетдинова, Андрея Аршавина, Романа Павлюченко и Павла Погребняка.