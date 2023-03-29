АПЛ выпустила ролик с голами игроков из всех стран. Россиян в видео не включили

На YouTube-канале английской Премьер-лиги вышел новый ролик. В видео представлены лучшие голы от представителей всех стран, чьи игроки выступали в элитном дивизионе чемпионата Англии.
Однако есть одно «но»: в видео на канале АПЛ представлены 103 гола, иными словами 103 нации. А должно было быть 104. Дело в том, что в видео не вошли голы футболистов из России. Были открыто проигнорированы голы и достижения Алексея Смертина, Динияра Билялетдинова, Андрея Аршавина, Романа Павлюченко и Павла Погребняка.
Отметим, что британские болельщики в соцсетях называют такой ход пресс-службы АПЛ «отменой россиян». При этом в ролик были включены даже голы футболистов с маленьких островных государств типа Сент-Китс и Невис, Кюрасао и других.