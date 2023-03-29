$76.45+0.1482.39-0.75
1 час назад

АПЛ выпустила ролик с голами игроков из всех стран. Россиян в видео не включили

Чемпионат.comиещё 1

На YouTube-канале английской Премьер-лиги вышел новый ролик. В видео представлены лучшие голы от представителей всех стран, чьи игроки выступали в элитном дивизионе чемпионата Англии.

АПЛ выпустила ролик с голами игроков из всех стран. Россиян в видео не включили
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Однако есть одно «но»: в видео на канале АПЛ представлены 103 гола, иными словами 103 нации. А должно было быть 104. Дело в том, что в видео не вошли голы футболистов из России. Были открыто проигнорированы голы и достижения Алексея Смертина, Динияра Билялетдинова, Андрея Аршавина, Романа Павлюченко и Павла Погребняка.

Отметим, что британские болельщики в соцсетях называют такой ход пресс-службы АПЛ «отменой россиян». При этом в ролик были включены даже голы футболистов с маленьких островных государств типа Сент-Китс и Невис, Кюрасао и других.

Футбол,Роман Павлюченко,Павел Погребняк,Андрей Аршавин,Алексей Смертин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий