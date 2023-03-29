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Полузащитник «Наполи» Кварацхелия согласился остаться в команде  до 2028 года

Зарплата грузинского футболиста увеличится до 2,5 млн евро.

Полузащитник «Наполи» Кварацхелия согласился остаться в команде до 2028 года
© Советский спорт

Полузащитник «Наполи» и сборной Грузии по футболу Хвича Кварацхелия согласился продлить контракт с неаполитанским клубом до июня 2028 года, сообщают итальянские СМИ.

По данным источника, предыдущий контракт был рассчитан до 2027 года. Теперь зарплата футболиста увеличится с 1 до 2,5 млн. евро в год, увеличится и объем различных бонусов. В новом договоре также введен пункт об отступных, чтобы «Наполи» впоследствии мог получить прибыль в случае его продажи.

Ранее сообщалось, что «Пари Сен-Жермен» готов был заплатить за переход Кварацхелии 180 млн. евро.

В нынешнем сезоне Кварацхелия сыграл за «Наполи» 30 матчей во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 16 голевых передач.

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