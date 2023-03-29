Полузащитник «Наполи» Кварацхелия согласился остаться в команде  до 2028 года

По данным источника, предыдущий контракт был рассчитан до 2027 года. Теперь зарплата футболиста увеличится с 1 до 2,5 млн. евро в год, увеличится и объем различных бонусов. В новом договоре также введен пункт об отступных, чтобы «Наполи» впоследствии мог получить прибыль в случае его продажи.