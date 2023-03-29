Матыцин заявил о возможности проведения товарищеской игры сборных РФ и Китая

«Я думаю, что все возможности для этого есть. Футбол популярен в Китайской Народной Республике, популярен в России. тот уровень сотрудничества, который сейчас демонстрируют Китай и Россия, конечно, позволяет надеяться, что в ближайшее время такая встреча возможна», — приводит слова Матыцина «РИА Новости Спорт».