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25 минут назад

Матыцин заявил о возможности скорого проведения товарищеской игры сборных России и Китая

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Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал, что сборная России по футболу в ближайшем будущем может провести товарищеский матч с Китаем.

Матыцин заявил о возможности проведения товарищеской игры сборных РФ и Китая
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Я думаю, что все возможности для этого есть. Футбол популярен в Китайской Народной Республике, популярен в России. тот уровень сотрудничества, который сейчас демонстрируют Китай и Россия, конечно, позволяет надеяться, что в ближайшее время такая встреча возможна», — приводит слова Матыцина «РИА Новости Спорт».

Напомним, 26 марта сборная России обыграла команду Ирака со счётом 2:0 в товарищеском матче, который состоялся в Санкт-Петербурге. Ранее, 23 марта, россияне в Тегеране сыграли вничью с Ираном (1:1).

Сборная России отстранена от международных соревнований из-за политической обстановки в мире. Соответствующее решение приняли ФИФА и УЕФА.

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