$76.45+0.1482.39-0.75
1 час назад

Кварацхелия согласился продлить контракт с «Наполи» до 2028 года с увеличением зарплаты — СМИ

Матч ТВ

Полузащитник Хвича Кварацхелия в ближайшее время продлит контракт с «Наполи» до 2028 года, сообщает Foot Mercato.По информации источника, зарплата грузинского футболиста увеличится с 1 до 2,5 миллиона евро. С учетом бонусов оклад игрока может составить 4 миллиона евро в год. Сумма отступных по новому соглашению не будет включена.

Кварацхелия согласился продлить контракт с «Наполи» с одним условием
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Ранее СМИ сообщали, что предметный интерес к Кварацхелии проявляет «ПСЖ». Парижане готовы были заплатить за игрока 181 миллион евро.

Нынешнее соглашение 22 летнего Кварацхелии рассчитано до 30 июня 2027 года. В текущем сезоне полузащитник сыграл в 30 матчах за «Наполи» во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал 16 голевых передач.

Прямые трансляции матчей Серии А смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Футбол,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий