Кварацхелия согласился продлить контракт с «Наполи» с одним условием

Полузащитник Хвича Кварацхелия в ближайшее время продлит контракт с «Наполи» до 2028 года, сообщает Foot Mercato.По информации источника, зарплата грузинского футболиста увеличится с 1 до 2,5 миллиона евро. С учетом бонусов оклад игрока может составить 4 миллиона евро в год. Сумма отступных по новому соглашению не будет включена.

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Ранее СМИ сообщали, что предметный интерес к Кварацхелии проявляет «ПСЖ». Парижане готовы были заплатить за игрока 181 миллион евро.

Нынешнее соглашение 22 летнего Кварацхелии рассчитано до 30 июня 2027 года. В текущем сезоне полузащитник сыграл в 30 матчах за «Наполи» во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал 16 голевых передач.