Форвард «Челси» Кай Хаверц высказался о критике болельщиков

«Необходимо быть стабильным. Если ты играешь плохо, это не делает тебя худшим человеком на земле и максимум недостижимым. Всё движется быстро: последние несколько месяцев — хороший тому пример. Все были мной недовольны, я не забиваю, играю ужасно — это плохо, это плохо, меня нужно продать. Теперь я забиваю, и все говорят, что я лучший игрок. Люди любят меня сейчас, но, может быть, через две недели они снова меня возненавидят. Как бы хорошо я ни играл, я прихожу домой, и моя девушка хочет, чтобы я поставил тарелки в посудомоечную машину», — приводит слова Хаверца The Guardian.