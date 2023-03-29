«Спартак» больше остальных российских клубов заплатил посредникам в 2022 году

Российский футбольный союз опубликовал сведения о суммах вознаграждений, которые российские клубы выплатили посредникам в 2022 году. Данные опубликованы на официальном сайте РФС.

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Первое место в списке занял московский «Спартак». Красно-белые выплатили агентам 4 817 960 евро, 267 986 663 рублей, 36 658,63 долларов США. На втором месте расположился петербургский «Зенит» (85 328 000 рублей, 6 601 000 евро). Третью строчку занял ЦСКА (910 881 долларов США, 6 582 253,47 евро).

Общая сумма вознаграждений, выплаченных посредникам в прошлом году составила 1 144 902 330,58 рублей, 1 047 539,63 долларов США, 23 027 935,47 евро.

В 2021 году «Спартак» также больше всех заплатил посредникам. Тогда в топ-3 по этому показателю вошли московские «Динамо» и «Локомотив».