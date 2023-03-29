Булыкин о россиянах в АПЛ: сложно выделить одного игрока

«Сложно ответить на этот вопрос. Аршавин запомнился, Павлюченко, Смертин, Погребняк. Я бы не стал никого выделять. Все россияне, которые там выступали, играли в лучшей лиге мира. Они играли не несколько игр, а несколько сезонов, что достойно уважения», — сказал Булыкин «Газете.Ru».