Булыкин о россиянах в АПЛ: сложно выделить одного игрока

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин ответил на вопрос, кого он считает лучшим российским игроком в Английской премьер-лиге (АПЛ).
«Сложно ответить на этот вопрос. Аршавин запомнился, Павлюченко, Смертин, Погребняк. Я бы не стал никого выделять. Все россияне, которые там выступали, играли в лучшей лиге мира. Они играли не несколько игр, а несколько сезонов, что достойно уважения», — сказал Булыкин «Газете.Ru».
Напомним, АПЛ выпустила ролик с лучшими голами среди игроков всех стран, которые выступали в лиге. На видео попали представители 103 стран, исключение составила Россия.
В ролике были показаны голы даже игроков, представляющих такие маленькие государства как Сент-Китс и Невис, Кюрасао и другие.
Ранее сообщалось о том, что лондонский «Челси» близок к подписанию нового контракта с полузащитником Н'Голо Канте. стороны довольны тем, как складываются переговоры. Ожидается, что все нюансы будут уложены в ближайшее время.