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25 минут назад

Булыкин о россиянах в АПЛ: сложно выделить одного игрока

Газета.Ru

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин ответил на вопрос, кого он считает лучшим российским игроком в Английской премьер-лиге (АПЛ).

Булыкин о россиянах в АПЛ: сложно выделить одного игрока
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сложно ответить на этот вопрос. Аршавин запомнился, Павлюченко, Смертин, Погребняк. Я бы не стал никого выделять. Все россияне, которые там выступали, играли в лучшей лиге мира. Они играли не несколько игр, а несколько сезонов, что достойно уважения», — сказал Булыкин «Газете.Ru».

Напомним, АПЛ выпустила ролик с лучшими голами среди игроков всех стран, которые выступали в лиге. На видео попали представители 103 стран, исключение составила Россия.

В ролике были показаны голы даже игроков, представляющих такие маленькие государства как Сент-Китс и Невис, Кюрасао и другие.

Ранее сообщалось о том, что лондонский «Челси» близок к подписанию нового контракта с полузащитником Н'Голо Канте. стороны довольны тем, как складываются переговоры. Ожидается, что все нюансы будут уложены в ближайшее время.

Футбол,Дмитрий Булыкин,
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