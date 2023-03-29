ФИФА лишила Индонезию права проведения молодежного ЧМ по футболу

Международная федерация футбола (ФИФА) лишила Индонезию права проведения чемпионата мира среди молодежных команд (игроки до 20 лет) в 2023 году, сообщает пресс служба ФИФА.Такое решение принято по итогам встречи между президентом ФИФА Джанни Инфантино и президентом Футбольной ассоциации Индонезии (PSSI) Эриком Тохиром. Новый хозяин турнира будет объявлен в ближайшее время, даты проведения остаются без изменений. ФИФА не исключает, что позже вынесет дополнительные санкции в отношении PSSI.