ФИФА лишила Индонезию права проведения молодежного ЧМ по футболу

Международная федерация футбола (ФИФА) лишила Индонезию права проведения чемпионата мира среди молодежных команд (игроки до 20 лет) в 2023 году, сообщает пресс служба ФИФА.Такое решение принято по итогам встречи между президентом ФИФА Джанни Инфантино и президентом Футбольной ассоциации Индонезии (PSSI) Эриком Тохиром. Новый хозяин турнира будет объявлен в ближайшее время, даты проведения остаются без изменений. ФИФА не исключает, что позже вынесет дополнительные санкции в отношении PSSI.
— ФИФА хотела бы подчеркнуть, что, несмотря на это решение, она по прежнему привержена активной помощи PSSI в процессе преобразования индонезийского футбола после трагедии, произошедшей в октябре 2022 года. Члены команды ФИФА продолжат присутствовать в Индонезии в ближайшие месяцы и окажут необходимую помощь PSSI, — отмечается в заявлении.
Ранее сообщалось, что жеребьевка группового этапа чемпионата мира была отменена после того, как губернатор индонезийского острова Бали Ваян Костер призвал не допустить сборную Израиля до участия в турнире. У Индонезии и Израиля нет официальных дипломатических отношений.
Чемпионат мира, в котором примут участие 24 команды, пройдет с 20 мая по 11 июня.