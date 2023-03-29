Неймар «расплакался» в прямом эфире после проигрыша крупной суммы

Нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар проиграл миллион евро на сервисе для онлайн-ставок. Об этом пишет портал Yahoo Sports.

По данным портала, известный футболист потерял эту сумму в течение одного часа.

Отмечается, что Неймар нашел в себе силы пошутить над своей потерей: под музыку из кинофильма «Титаник» он разыграл «неконтролируемую истерику» и показал, что «вытирает» слезы.

В настоящее время нападающий восстанавливается после перенесенной операции. Предположительно, на домашнем лечении он будет находиться до конца текущего сезона.