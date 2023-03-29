$76.45+0.1482.39-0.75
37 минут назад

Неймар «расплакался» в прямом эфире после проигрыша крупной суммы

Илья Родин

Нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар проиграл миллион евро на сервисе для онлайн-ставок. Об этом пишет портал Yahoo Sports.

По данным портала, известный футболист потерял эту сумму в течение одного часа.

Отмечается, что Неймар нашел в себе силы пошутить над своей потерей: под музыку из кинофильма «Титаник» он разыграл «неконтролируемую истерику» и показал, что «вытирает» слезы.

В настоящее время нападающий восстанавливается после перенесенной операции. Предположительно, на домашнем лечении он будет находиться до конца текущего сезона.

Напомним, что зарплата футболиста в французском клубе составляет порядка 43 млн евро в год.

Футбол,Видео,Yahoo,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий