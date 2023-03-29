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Тренер Овчинников заявил, что проблемой российского футбола являются дилетанты

Экс-тренер нижегородского "Локомотива" Валерий Овчинников поделился мнением о назначении испанского специалиста Жозепа Клотета на пост главного тренера "Торпедо". Слова Овчинникова передает "Советский Спорт".

Овчинников назвал проблему российского футбола
© Brescia Calcio BSFC/Twitter

"Талалаев, видимо, понял, что для спасения ситуации не было поставлено все на карту. А он с самого первого матча показал, что команда заряжена на то, чтобы остаться в РПЛ. Проблема в том, что в нашем футболе много нефутбольных людей. Они, может, и неплохие ребята, но они чистые бизнесмены, а в футболе дилетанты. И когда ты с такими работаешь, должен это четко понимать", - сказал Овчинников.

Жозеп Клотет начал тренерскую карьеру в Каталонии, в течение двух лет он возглавлял местный клуб "Корнелья". Позже он тренировал молодежную команду и дубль "Эспаньола", а затем отправился за границу. Он успел также поработать в Швеции, в Норвегии, в Англии и Италии. Последними его клубами были итальянские "Брешиа" и СПАЛ. Он стал первым иностранным главным тренером в истории "Торпедо".

После 20 туров "Торпедо" замыкает турнирную таблицу РПЛ, набрав лишь 10 очков, от зоны стыковых матчей москвичей отделяет семь баллов. За весь чемпионат они одержали лишь две победы, при этом одна из них была техническая — в минувшем туре "Пари НН" было присуждено поражение из-за участия в матче дисквалифицированного Ярослава Михайлова.

Ранее агент Алексей Сафонов прокомментировал назначение Клотета в "Торпедо" фразой из басни Крылова.

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