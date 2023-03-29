Овчинников назвал проблему российского футбола

"Талалаев, видимо, понял, что для спасения ситуации не было поставлено все на карту. А он с самого первого матча показал, что команда заряжена на то, чтобы остаться в РПЛ. Проблема в том, что в нашем футболе много нефутбольных людей. Они, может, и неплохие ребята, но они чистые бизнесмены, а в футболе дилетанты. И когда ты с такими работаешь, должен это четко понимать", - сказал Овчинников.