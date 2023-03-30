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10 минут назад

Искусственный интеллект составил символическую футбольную сборную всех времен

Матч ТВ

Искусственный интеллект ChatGPT составил свою версию символической сборной всех времен.

ИИ составил символическую футбольную сборную всех времен
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Из действующих футболистов в список вошли Джанлуиджи Буффон, Лионель Месси и Криштиану Роналду.

Вратарь: Джанлуиджи Буффон (Италия) .

Защитники: Пауло Мальдини (Италия), Франко Барези (Италия), Кафу (Бразилия), Франц Беккенбауэр (Германия).

Полузащитники: Зинедин Зидан (Франция), Йохан Кройфф (Нидерланды), Диего Марадона (Аргентина).

Нападающие: Пеле (Бразилия), Лионель Месси (Аргентина), Криштиану Роналду (Португалия).

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