ИИ составил символическую футбольную сборную всех времен

Искусственный интеллект ChatGPT составил свою версию символической сборной всех времен.
Из действующих футболистов в список вошли Джанлуиджи Буффон, Лионель Месси и Криштиану Роналду.
Вратарь: Джанлуиджи Буффон (Италия) .
Защитники: Пауло Мальдини (Италия), Франко Барези (Италия), Кафу (Бразилия), Франц Беккенбауэр (Германия).
Полузащитники: Зинедин Зидан (Франция), Йохан Кройфф (Нидерланды), Диего Марадона (Аргентина).
Нападающие: Пеле (Бразилия), Лионель Месси (Аргентина), Криштиану Роналду (Португалия).