«Реал» нацелился на полузащитника «Челси» Хаверца

Мадридский «Реал» заинтересован в покупке полузащитника лондонского «Челси» Кая Хаверца. Об этом сообщает As.

По информации источника, руководство «сливочных» выразило готовность включиться в борьбу за 23-летнего немца в случае, если британский клуб летом будет вынужден устроить распродажу своих игроков ради того, чтобы вписаться в финансовый фейр-плей.

Также «Реал» готов подписать защитника «Челси» Риса Джеймса.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) Хаверц провел 26 матчей, в которых забил семь мячей и отдал одну результативную передачу.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Челси» занимает десятую строчку, имея в своем активе 38 очков после 27 туров.

«Реал» в таблице Ла Лиги идет на второй строчке, отставая от «Барселоны» на 12 баллов за 12 игр до конца сезона.