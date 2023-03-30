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55 минут назад

"Реал" нацелился на полузащитника "Челси" Хаверца

Газета.Ru

Мадридский «Реал» заинтересован в покупке полузащитника лондонского «Челси» Кая Хаверца. Об этом сообщает As.

«Реал» нацелился на полузащитника «Челси» Хаверца
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации источника, руководство «сливочных» выразило готовность включиться в борьбу за 23-летнего немца в случае, если британский клуб летом будет вынужден устроить распродажу своих игроков ради того, чтобы вписаться в финансовый фейр-плей.

Также «Реал» готов подписать защитника «Челси» Риса Джеймса.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) Хаверц провел 26 матчей, в которых забил семь мячей и отдал одну результативную передачу.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Челси» занимает десятую строчку, имея в своем активе 38 очков после 27 туров.

«Реал» в таблице Ла Лиги идет на второй строчке, отставая от «Барселоны» на 12 баллов за 12 игр до конца сезона.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» рассматривает испанского специалиста Луиса Энрике в качестве замены главному тренеру команды Хосепу Гвардиоле.

Футбол,Луис Энрике,Реал,
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