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13 минут назад

Стала известна зарплата Александра Головина в «Монако»

Чемпионат.comиещё 1

Полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин является одним из самых высокооплачиваемых футболистов своей команды. Об этом сообщает L'Equipe.

Стала известна зарплата Головина в «Монако»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

По информации источника, россиянин зарабатывает в «Монако» € 300 тыс. в месяц. В своей команде Головин является вторым футболистом по размеру зарплаты, уступая только нападающему Виссему Бен-Йеддеру, который получает € 650 тыс. в месяц. Также россиянин занимает 30-е место в списке самых высокооплачиваемых игроков всей французской Лиги 1.

Головин объяснил, почему продлил контракт с «Монако»

26-летний Головин выступает за «Монако» с 2018 года. Прошлой зимой полузащитник отказался от перехода в дортмундскую «Боруссию» и продлил контракт с монегасками до 2026 года. На счету футболиста шесть забитых мячей и семь результативных передач в 37 матчах текущего сезона.

Футбол,Александр Головин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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