Стала известна зарплата Головина в «Монако»

Полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин является одним из самых высокооплачиваемых футболистов своей команды. Об этом сообщает L'Equipe.

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По информации источника, россиянин зарабатывает в «Монако» € 300 тыс. в месяц. В своей команде Головин является вторым футболистом по размеру зарплаты, уступая только нападающему Виссему Бен-Йеддеру, который получает € 650 тыс. в месяц. Также россиянин занимает 30-е место в списке самых высокооплачиваемых игроков всей французской Лиги 1.