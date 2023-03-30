Главный тренер "Торпедо" назвал турнирное положение команды в РПЛ ямой

Московский футбольный клуб "Торпедо" после 20 туров находится в яме, из которой предстоит выкарабкиваться. Такое мнение ТАСС в четверг высказал новый главный тренер команды испанец Жозеп Клотет.
"Торпедо" 28 марта объявило о назначении Клотета на пост главного тренера команды. Ранее он возглавлял шведский "Хальмстад", английские "Оксфорд" и "Бирмингем", а также итальянские "Брешию" и СПАЛ.
"В "Бирмингеме" ситуация тоже была не из простых - было омоложение команды, мы сталкивались с большими проблемами, - сказал Клотет, отвечая на вопрос, считает ли он работу в "Торпедо" самым сложным вызовом в карьере. - Большие вызовы были и в Италии, где мы балансировали между Серией A и Серией B, вылетали в Серию B и пытались вернуться. Работа в "Торпедо" - не первый вызов".
"Торпедо" после 20 туров занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 10 очков. Отставание от зоны стыковых матчей за право остаться в высшем дивизионе российского футбола составляет 7 очков, от зоны гарантированного сохранения прописки в премьер-лиге - 10 очков.
"Проблема усугубляется тем, что до конца чемпионата осталось всего 10 матчей, в которых нам надо побеждать. Именно поэтому я пытаюсь привить игрокам, которые, может быть, не приучены к этому, психологию победителей. Если они будут биться до конца, отдаваться игре на 100% и больше, тогда, возможно, нам удастся решить задачу, которая перед нами стоит. 20 матчей в чемпионате сыграно и нам предстоит карабкаться из ямы", - добавил собеседник агентства.
"Торпедо" в 21-м туре РПЛ 2 апреля на выезде сыграет с "Ростовом", занимающим второе место в турнирной таблице.