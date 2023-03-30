Главный тренер "Торпедо" назвал турнирное положение команды в РПЛ ямой

"Проблема усугубляется тем, что до конца чемпионата осталось всего 10 матчей, в которых нам надо побеждать. Именно поэтому я пытаюсь привить игрокам, которые, может быть, не приучены к этому, психологию победителей. Если они будут биться до конца, отдаваться игре на 100% и больше, тогда, возможно, нам удастся решить задачу, которая перед нами стоит. 20 матчей в чемпионате сыграно и нам предстоит карабкаться из ямы", - добавил собеседник агентства.