Малком назвал Семака одним из лучших тренеров в своей карьере

Нападающий «Зенита» Малком заявил «РГ», что считает главного тренера петербургского клуба Сергея Семака одним из лучших специалистов в своей карьере, а также лучшим тренером в России.

Фото: ФК «Зенит» ФК «Зенит»

— Все четыре года в России вы работаете с одним тренером — Сергеем Семаком. Какие у него сильные стороны?

— Могу назвать его лучшим тренером в России. Вообще в моей карьере было немало разных клубов, и Семак — один из самых топовых специалистов, с кем мне доводилось работать. Он для нас не просто наставник, а зачастую как старший товарищ, отец. Семак сам раньше был футболистом, и потому он прекрасно знает, как проходят все процессы, как себя чувствую игроки, что им нужно. Семак замечает любые изменения в нас и всегда находит нужные слова. Считаю, у него потрясающий штаб. Это те люди, без которых невозможно представить последние успехи «Зенита». Каждый из них отвечает за свой участок и очень хорош в этой профессии.

— Прошлым летом вы продлили контракт с «Зенитом» до конца сезона 2026/27. Можете себе представить, что завершите карьеру в Санкт Петербурге?

— Как я уже сказал — с первого дня в Петербурге я чувствовал себя великолепно, и потому с большим удовольствием продлил соглашение. Благодарен всем, кто с самого начала принял меня максимально радушно и помогал во всем. В Петербурге комфортно не только мне, но и моей семье. В августе будет четыре года, как я здесь — и это фантастическое время. Если честно, о завершении карьеры я ни разу не думал, я еще достаточно молод. Могу только сказать, что кайфую от игры в «Зените» и от того, что мои действия приносят пользу команде. Буду стараться делать еще больше. Я в себе чувствую потенциал прибавлять. Могу чаще забивать, отдавать голевые передачи.

Семак с 2018 года возглавляет «Зенит», с которым четыре раза подряд выиграл чемпионат России.