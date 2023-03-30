Галактионова признали лучшим тренером РПЛ в марте

Наставник «Локомотива» Михаил Галактионов признан лучшим тренером марта в Российской Премьер-Лиге. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

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За специалиста проголосовали 48,72% болельщиков. Кроме того, свои голоса ему отдали восемь из десяти экспертов.

«Локомотив» под руководством Галактионова в марте одержал три победы в трёх матчах РПЛ. Москвичи обыграли «Ростов» (3:1), «Ахмат» (1:0) и «Краснодар» (3:2).

В настоящее время московский клуб занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 22 очка в 20 матчах. Следующим соперником «Локомотива» будет «Пари НН».