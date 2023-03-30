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«Торпедо» заплатит Талалаеву от четырех до шести окладов за расторжение контракта — СМИ

Бывший главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев получит от клуба от четырех до шести окладов за расторжение контракта, сообщает «РБ Спорт».

«Торпедо» заплатит Талалаеву до шести окладов за расторжение контракта
© Денис Бушковский / Матч ТВ

22 марта пресс служба московского клуба сообщила, что Талалаев покинул пост главного тренера команды. Соглашение с 50 летним специалистом было расторгнуто по обоюдному согласию сторон. 28 марта новым главным тренером «Торпедо» стал испанец Жозеп Клотет.

Отмечается, что за разрыв контракта «Торпедо» выплатит Талалаеву от четырех до шести окладов. Такие условия были прописаны в договоре тренера с клубом.

Талалаев возглавил «Торпедо» в октябре 2022 года. Автозаводцы с 10 очками занимают последнее место в турнирной таблице МИР Российской премьер лиги (РПЛ). В следующем туре чемпионата России «черно белые» на выезде встретятся с «Ростовом» 2 апреля.

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