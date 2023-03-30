Нападающий "Динамо" Тюкавин заявил об интересе к нему со стороны "Брюгге"

Нападающий московского «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин заявил, что к нему проявляют интерес европейские клубы.
«Насчет «Боруссии» не знаю, не общался. Но Николаич (Алексей Сафонов, агент Константина Тюкавина, — прим. «Газеты.Ru») точно контактировал с европейскими командами. Знаю про интерес «Брюгге». Но тогда вообще рано было говорить о чем-то конкретном.
В новостях появлялось много клубов, у Арсена Захаряна целая россыпь была. Цель попробовать себя в Европе у меня остается», — приводит слова Тюкавина Sport24.
Напомним, что в нынешнем сезоне Тюкавин сыграл за «Динамо» 28 матчей, в которых забил девять мячей и отдал три голевые передачи.
В следующем матче Российской премьер-лиги (РПЛ) бело-голубые на своем поле примут «Сочи». Игра пройдет 1 апреля и начнется в 14:00 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что наставник столичного «Локомотива» Михаил Галактионов признан лучшим тренером РПЛ в марте.