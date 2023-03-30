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1 час назад

Нападающий "Динамо" Тюкавин заявил об интересе к нему со стороны "Брюгге"

Газета.Ru

Нападающий московского «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин заявил, что к нему проявляют интерес европейские клубы.

Нападающий "Динамо" Тюкавин заявил об интересе к нему со стороны "Брюгге"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Насчет «Боруссии» не знаю, не общался. Но Николаич (Алексей Сафонов, агент Константина Тюкавина, — прим. «Газеты.Ru») точно контактировал с европейскими командами. Знаю про интерес «Брюгге». Но тогда вообще рано было говорить о чем-то конкретном.

В новостях появлялось много клубов, у Арсена Захаряна целая россыпь была. Цель попробовать себя в Европе у меня остается», — приводит слова Тюкавина Sport24.

Напомним, что в нынешнем сезоне Тюкавин сыграл за «Динамо» 28 матчей, в которых забил девять мячей и отдал три голевые передачи.

В следующем матче Российской премьер-лиги (РПЛ) бело-голубые на своем поле примут «Сочи». Игра пройдет 1 апреля и начнется в 14:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что наставник столичного «Локомотива» Михаил Галактионов признан лучшим тренером РПЛ в марте.

Футбол,Константин Тюкавин,Арсен Захарян,Михаил Галактионов,Алексей Сафонов,СБОРНАЯ РОССИИ,Динамо,
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