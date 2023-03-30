Нападающий "Динамо" Тюкавин заявил об интересе к нему со стороны "Брюгге"

«Насчет «Боруссии» не знаю, не общался. Но Николаич (Алексей Сафонов, агент Константина Тюкавина, — прим. «Газеты.Ru») точно контактировал с европейскими командами. Знаю про интерес «Брюгге». Но тогда вообще рано было говорить о чем-то конкретном.



В новостях появлялось много клубов, у Арсена Захаряна целая россыпь была. Цель попробовать себя в Европе у меня остается», — приводит слова Тюкавина Sport24.