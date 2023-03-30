Президент московского ЦСКА и член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Евгений Гинер заявил, что доволен итогами заседания исполкома РФС.
В четверг, 30 марта, в Доме футбола прошло очередное заседание исполкома РФС.
— Доволен заседанием, как и всегда, — передает слова Гинера корреспондент «Матч ТВ».
В проект повестки были включены, в том числе, вопросы о реформе компенсационных выплат, выплат по механизму солидарности и об утверждении регламента РФС по деятельности футбольных агентов.
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