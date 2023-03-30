Гинер заявил, что доволен итогами заседания исполкома РФС

— Доволен заседанием, как и всегда, — передает слова Гинера корреспондент «Матч ТВ».

В проект повестки были включены, в том числе, вопросы о реформе компенсационных выплат, выплат по механизму солидарности и об утверждении регламента РФС по деятельности футбольных агентов.