$76.45+0.1482.39-0.75

Тюкавин: говорили Захаряну: «Какой «Челси»? Куда ты собрался? В «Динамо» сиди!»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин признался, что в клубе относились с юмором к слухам о переходе полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна в лондонский «Челси». Форвард бело-голубых выразил уверенность, что хавбек сможет в будущем заиграть в Англии.

Тюкавин: говорили Захаряну: «Какой «Челси»? Куда ты собрался? В «Динамо» сиди!»
© Чемпионат.com

«Советовался ли со мной по поводу «Челси» Захарян? Не (смеётся). К информации о Захе и «Челси», мы в команде относились с юмором. Говорили ему: «Какой «Челси»? Куда ты собрался? Тут сиди!». На самом деле, верю, что всё могло получиться. Просто возник вопрос с оплатой трансфера, насколько понимаю. Но у него ещё есть все шансы заиграть там», — приводит слова Тюкавина Sport24.

О трансфере Захаряна в «Челси» писали СМИ летом прошлого года. Переход не состоялся из-за невозможности перевода денежных средств из Великобритании в Россию.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий