Тюкавин: говорили Захаряну: «Какой «Челси»? Куда ты собрался? В «Динамо» сиди!»
Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин признался, что в клубе относились с юмором к слухам о переходе полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна в лондонский «Челси». Форвард бело-голубых выразил уверенность, что хавбек сможет в будущем заиграть в Англии.
«Советовался ли со мной по поводу «Челси» Захарян? Не (смеётся). К информации о Захе и «Челси», мы в команде относились с юмором. Говорили ему: «Какой «Челси»? Куда ты собрался? Тут сиди!». На самом деле, верю, что всё могло получиться. Просто возник вопрос с оплатой трансфера, насколько понимаю. Но у него ещё есть все шансы заиграть там», — приводит слова Тюкавина Sport24.
О трансфере Захаряна в «Челси» писали СМИ летом прошлого года. Переход не состоялся из-за невозможности перевода денежных средств из Великобритании в Россию.