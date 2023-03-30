Тюкавин: говорили Захаряну: «Какой «Челси»? Куда ты собрался? В «Динамо» сиди!»

«Советовался ли со мной по поводу «Челси» Захарян? Не (смеётся). К информации о Захе и «Челси», мы в команде относились с юмором. Говорили ему: «Какой «Челси»? Куда ты собрался? Тут сиди!». На самом деле, верю, что всё могло получиться. Просто возник вопрос с оплатой трансфера, насколько понимаю. Но у него ещё есть все шансы заиграть там», — приводит слова Тюкавина Sport24.