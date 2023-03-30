Ди Мария согласился подписать новый контракт с «Ювентусом»

35 летний аргентинец уже провел встречу с руководством туринского клуба, на которой дал принципиальное согласие остаться в клубе. Ожидается, что новый раунд переговоров пройдет в конце апреля.

Победитель чемпионата мира 2022 года готов остаться в «Ювентусе», даже если клуб не попадет в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Действующий контракт Ди Мария рассчитан до лета 2023 года. В нынешнем чемпионате Серии А он провел 16 матчей, в которых забил четыре гола и сделал четыре голевые передачи.Прямые трансляции матчей Серии А смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.