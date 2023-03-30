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1 час назад

Леонид Федун не приехал на заседание исполкома РФС

Чемпионат.com

Бывший президент московского «Спартака» Леонид Федун не приехал на заседание исполкома РФС, которое проходит сегодня, в четверг, 30 марта. Передаёт корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Федун не приехал на заседание исполкома РФС
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

На проходящем сегодня заседании исполкома РФС планируется обсуждение ряда стратегических и операционных вопросов. К первым относятся проблемы, касающиеся изменения формата проведения Второй лиги ФНЛ, концепции развития мини-футбола и реформы компенсационных выплат и выплат по механизму солидарности.

К операционным вопросам относятся утверждения правил РФС по лицензированию футбольных клубов Второй Лиги и утверждение регламента РФС по деятельности футбольных агентов.

Ранее президент РФС Александр Дюков, что сегодня не будет обсуждаться вопрос перехода в Азию.

Футбол,Илья Никульников,Александр Дюков,Леонид Федун,РФС,Спартак,
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