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Сергей Юран оценил идею проведения матча между сборными России и Китая

Российский тренер Сергей Юран поделился мнением об идее проведения товарищеского матча между сборными России и Китая.

Юран оценил идею проведения матча между сборными России и Китая
© Чемпионат.com

«Уже много раз говорил, что хорошо, когда получается делать игры. Ирак, Таджикистан, Китай — какая здесь разница? Китай — хороший соперник. Главное, что сборная участвует в международных контрольных играх.

Это хорошо для футболистов. Приезжать в национальную команду чисто на сбор — понятно, что настроение не очень. А когда вызывают на международную игру — это уже совсем по-другому.

Нужно поблагодарить тех, кто договаривается. Министра спорта Матыцина и господина Дюкова, которые стараются делать для спорта и футбола делать эти игры. Жизнь продолжается», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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