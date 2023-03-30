Юран оценил идею проведения матча между сборными России и Китая

«Уже много раз говорил, что хорошо, когда получается делать игры. Ирак, Таджикистан, Китай — какая здесь разница? Китай — хороший соперник. Главное, что сборная участвует в международных контрольных играх.



Это хорошо для футболистов. Приезжать в национальную команду чисто на сбор — понятно, что настроение не очень. А когда вызывают на международную игру — это уже совсем по-другому.



Нужно поблагодарить тех, кто договаривается. Министра спорта Матыцина и господина Дюкова, которые стараются делать для спорта и футбола делать эти игры. Жизнь продолжается», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.