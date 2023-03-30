«ПСЖ» решил, что союз Мбаппе, Месси и Неймара вредит команде. Аргентинец может уйти

Руководство французского «ПСЖ» пришло к выводу, что союз нападающих Килиана Мбаппе, Неймара и Лионеля Месси вредит команде. Об этом сообщает издание L'Equipe.
По информации источника, игра форвардов вместе приводит к дисбалансу. «ПСЖ» хочет сохранить в своём составе Мбаппе, а Неймар не желает покидать парижский суперклуб. Расставание с Месси называется логичным в данной ситуации, учитывая желание самого аргентинца уйти из французской команды.
Мбаппе и Неймар связаны с «ПСЖ» долгосрочными контрактами. Соглашение же Месси истекает в конце текущего сезона. Аргентинский нападающий, по слухам, может продолжить карьеру в МЛС или Саудовской Аравии. Сам Месси, по информации СМИ, хотел бы вернуться в «Барселону».