«Если команда из Второй лиги переходит в Первую, ей надо менять все. При системе «осень‑весна» у нее нет на это времени» — Мор

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор считает, что при системе «осень весна» у клубов низших российских лиг, которые добиваются повышения в классе, нет времени поменять состав и бюджет. В четверг в Москве состоялся очередной исполком РФС. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил «Матч ТВ», что на заседании исполкома было принято решение разделить Вторую лигу на два дивизиона, отметив, что окончательное решение будет принято через 2–3 недели. Ожидается, что в случае внедрения реформы Вторая лига будет поделена на уровни. В элитную часть попадут 20 команд: четыре вылетевших из Первой лиги и самые успешные среди тех, кто не поднялся дивизионом выше. Оставшиеся команды Второй лиги переместят на уровень ниже — они продолжат играть в региональных группах. В случае принятия изменений возможен переход турнира на систему «весна осень». — Что касается клубов ФНЛ и особенно Второй лиги, то здесь большая проблема. Этим командам нужно время на перестроение. Если команда из Второй лиги переходит в Первую, ей надо менять все: состав, бюджет, тренировочный процесс. Для этого нужно время. При нынешнем формате этого времени просто нет. То же мы наблюдаем с клубами, которые переходят из Первой лиги в РПЛ, на примере «Торпедо». Команде банально не хватило времени. Ей не хватило времени, чтобы сделать выводы, усилиться, разобраться со своими проблемными позициями. Команда ужасно плохо стартовала. И сейчас, скорее всего, вылетит, — сказал Мор в эфире «Матч ТВ». Прямые трансляции матчей МИР РПЛ и МЕЛБЕТ Первой лиги смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.