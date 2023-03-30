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59 минут назад

Президент РФС: нельзя сказать, что все болельщики выступят за возвращение пива на стадионы

Чемпионат.com

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался по поводу возвращения пива на стадионы.

РФС: нельзя сказать, что все болельщики выступят за возвращение пива на стадионы
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Нельзя сказать, что все болельщики выступят за возвращение пива на стадионы. Но если завтра правительство решит вернуть, РФС выступит за. Мы об этом говорили неоднократно», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, распитие спиртных напитков на спортивных мероприятиях запрещено в России с 2005 года. В мае 2022 года сообщалось, что в Москве будет снят запрет на продажу спиртного в спортивных сооружениях. В конце того же месяца Дюков заявил, что организация поддерживает возвращение пива на стадионы.

Ранее бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Тарасов высказался за возвращение пива на стадионы.

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