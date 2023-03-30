Карвальо: понял, что для русских есть Бог на небе, а на земле — Путин

«Каким запомнился российский лидер? Бразильцам было сложновато, потому что наш переводчик остался в машине на улице. Было немного обидно, ведь мы ничего не поняли из того, что сказал президент. Приятно было видеть, с каким восхищением и уважением все смотрели на него. Понял, что для русских есть Бог на небе, а на земле – Путин.



Сувенир на память? Ничего такого. Зато на столе сыграли в крестики-нолики с Вагнером Лавом. Рисовали на скатерти (Смеётся).В тот день мы пришли на встречу очень уставшими, потому что накануне было большое празднование. И когда Вагнер начал играть с президентом, все русские напряглись – это витало в воздухе. А когда Путин улыбнулся, все расслабились. Так что все прошло позитивно»., – приводит слова Карвальо «Матч ТВ».