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33 минуты назад

Тренер, победивший с Саудовской Аравией Аргентину на ЧМ, возглавил женскую сборную Франции

Чемпионат.com

Французский специалист Эрве Ренар был назначен на пост главного тренера женской сборной Франции по футболу.

Женскую сборную Франции по футболу возглавил новый тренер
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Напомним, 28 марта Ренар покинул сборную Саудовской Аравии, которую возглавлял с 2019 года. Под его руководством саудовцы принимали участие в чемпионате мира — 2022, где обыграли будущих чемпионов Аргентину (2:1), а также уступили Польше (0:2) и Мексике (1:2). В марте подопечные Ренара провели два товарищеских матча, уступив Боливии (1:2) и Венесуэле (1:2).

Помимо Саудовской Аравии, Ренар тренировал сборные Ганы, Замбии, Анголы, Кот-д’Ивуара и Марокко. С Замбией наставник выиграл Кубок африканских наций в 2012 году, а с Кот-д’Ивуаром — в 2015-м. Ранее он возглавлял сборные Марокко, Кот-д'Ивуара, Замбии, Анголы, а на клубном уровне работал в «Лилле» и «Сошо».

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