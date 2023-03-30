Женскую сборную Франции по футболу возглавил новый тренер

Французский специалист Эрве Ренар был назначен на пост главного тренера женской сборной Франции по футболу.

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Напомним, 28 марта Ренар покинул сборную Саудовской Аравии, которую возглавлял с 2019 года. Под его руководством саудовцы принимали участие в чемпионате мира — 2022, где обыграли будущих чемпионов Аргентину (2:1), а также уступили Польше (0:2) и Мексике (1:2). В марте подопечные Ренара провели два товарищеских матча, уступив Боливии (1:2) и Венесуэле (1:2).