«Барселона» потребует €100 млн от УЕФА в случае исключения из ЛЧ

Футбольный клуб «Барселона» может потребовать €100 млн от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), если ее исключат из Лиги чемпионов из-за дела Негейры. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, каталонский клуб планирует взымать с УЕФА сумму, которую он получает за каждый сезон в Лиге чемпионов, а также ущербы, связанные со спонсорскими или товарными доходами, которые клуб потеряет в результате решения УЕФА.

Напомним, ранее появилась информация о расследовании выплат каталонского клуба бывшему вице-президенту технического комитета судей Федерации футбола Испании Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

Прокуратура Сьюдад-Кондаля провела расследование и выяснила, что каталонцы выплатили в общей сумме около €1,4 млн компании, принадлежавшей Негрейре. В 2016 году сумма перевода составила €532 тыс., в 2017-м — €541 тыс., а в 2018-м — €318 тыс.