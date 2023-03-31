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24 минуты назад

"Барселона" может потребовать €100 млн от УЕФА, если клуб исключат из Лиги чемпионов

Газета.Ruиещё 1

Футбольный клуб «Барселона» может потребовать €100 млн от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), если ее исключат из Лиги чемпионов из-за дела Негейры. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

«Барселона» потребует €100 млн от УЕФА в случае исключения из ЛЧ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным источника, каталонский клуб планирует взымать с УЕФА сумму, которую он получает за каждый сезон в Лиге чемпионов, а также ущербы, связанные со спонсорскими или товарными доходами, которые клуб потеряет в результате решения УЕФА.

Напомним, ранее появилась информация о расследовании выплат каталонского клуба бывшему вице-президенту технического комитета судей Федерации футбола Испании Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

Прокуратура Сьюдад-Кондаля провела расследование и выяснила, что каталонцы выплатили в общей сумме около €1,4 млн компании, принадлежавшей Негрейре. В 2016 году сумма перевода составила €532 тыс., в 2017-м — €541 тыс., а в 2018-м — €318 тыс.

Ранее сообщалось, что «Барселона» сообщила Королевской федерации футбола Испании (RFEF) о том, что каталонская команда может провести домашние встречи сезона-2023/2024 на Олимпийском стадионе имени Луиса Компаниса в Барселоне.

Футбол,Хосе Мария,УЕФА,
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