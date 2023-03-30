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11 минут назад

«24 февраля». Березуцкий назвал причины ухода из ЦСКА

Чемпионат.com

Бывший главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал о причинах ухода из армейского клуба.

Березуцкий назвал причины ухода из ЦСКА
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Я принял такое решение чуть раньше, чем было объявлено официально. Там много факторов. Первый — 24 февраля. Второе — я говорил, что первые сборы были тяжелыми, особенно в первое время. Глобально я пытался подготовиться, перевести какие-то вещи, чтобы могла заниматься жена, то же самое по бизнесу. Через достаточно большой промежуток времени я ощути, что не работает так. Просто по своей сути. То есть это фактор выбора между чем-то и чем-то. Ещё один фактор — непонятного движения, куда мы идем. Туманность перспектив. Я не в футбольном плане. А в общем плане футбола в России. Куда мы идем, за что мы боремся. Уже к лету было понятно, что бан надолго и это никак не связано с УЕФА, с нами просто не хотят играть другие команды. Факторов достаточно много. В том числе, и то, что ты не можешь переключиться. Моя жизнь не была зациклена только на футболе до этого», — сказал Березуцкий в эфире Yotube-шоу «Коммент.Тренер».

Футбол,Алексей Березуцкий,УЕФА,
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