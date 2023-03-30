Британский журналист назвал сборную России «изгоем в мире футбола»

Британский журналист Daily Mail Пол Браун заявил, что ни одна европейская сборная не согласится провести товарищеский матч с национальной командой России.

«Возможен ли товарищеский матч между сборной России и европейской сборной? Нет, это исключено. Россия — изгой в мире футбола, никто не согласится играть товарищеский матч в нынешних обстоятельствах», — приводит слова журналиста «РБ Спорт».

Напомним, что весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.