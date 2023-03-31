Девушка Роналду рассказала, куда они переедут после завершения карьеры футболистом

Джорджина Родригес, спутница форварда саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду, рассказала, куда переедет их семья после того, как португалец завершит карьеру. Ее слова передает Sportskeeda.
"Лиссабон — это город, где в будущем мы будем жить с моей семьёй. Большое спасибо Саудовской Аравии за такой удивительный приём. Мы чрезвычайно рады этому новому приключению, и мы хотели бы сказать спасибо всем, благодаря кому это произошло", — сказала Джорджина.
38-летний футболист перешел в "Аль-Наср" в январе 2023 года. В текущем сезоне он провел за свой новый клуб десять матчей во всех турнирах, в которых забил девять мячей и сделал две результативные передачи.
Роналду с ноября 2022 года находился без команды после расторжения контракта с "Манчестер Юнайтед". К разрыву соглашения привело скандальное интервью португальца, в котором он раскритиковал тренерский штаб, руководство и политику английского клуба. Ранее комментатор Василий Уткин отреагировал на слова чемпиона мира в составе сборной Франции Франка Лебефа по поводу поклонников Криштиану Роналду.