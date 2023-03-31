Девушка Роналду рассказала, куда они переедут после завершения карьеры футболистом

"Лиссабон — это город, где в будущем мы будем жить с моей семьёй. Большое спасибо Саудовской Аравии за такой удивительный приём. Мы чрезвычайно рады этому новому приключению, и мы хотели бы сказать спасибо всем, благодаря кому это произошло", — сказала Джорджина.