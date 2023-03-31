Кавазашвили о Кокорине: жаль, что действительно талантливый мальчик закончил так плохо

Бывший голкипер национальной команды СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о нападающем кипрского "Ариса" Александре Кокорине. Его слова передает "Спорт-Экспресс".

"Кокорина не понимаю уже давно. Особенно после того, когда он заявил, что тот, кто не сидел, не человек. Его бурная молодая жизнь — сумасшествие. Я очень сожалею, потому что действительно талантливый мальчик закончил так плохо. Мне очень жаль. Парень очень симпатичный, приятный", — сказал Кавазашвили.

Кокорин дебютировал в Российской премьер-лиге (РПЛ) в 2008 году в составе "Динамо". Также он выступал за петербургский "Зенит", "Сочи" и московский "Спартак". Из "Спартака" форвард перешел в итальянскую "Фиорентину", в составе которой провел всего 11 матчей, не отметившись ни одним результативным действием.

В сентябре 2022 года он на правах аренды до конца сезона 2022/2023 перешел в "Арис", за который на данный момент провел 23 матча, забил 11 мячей и отдал пять голевых передач. Контракт Кокорина с "Фиорентиной" рассчитан до 30 июня 2024 года.