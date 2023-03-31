Украинский «Шахтёр» подал в Еврокомиссию жалобу на ФИФА

«Шахтёр» подал жалобу в Еврокомиссию на решение CAS по делу о приостановлении контрактных обязательств с легионерами и иностранными тренерами для всех украинских команд.

«Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил претензии нашего клуба, поэтому мы обжалуем все решения по этому поводу. Мы продолжим оспаривать первоначальное решение, принятое ФИФА 20 июня 2022 года, по автоматической приостановке договоров с иностранными футболистами. Сейчас высок риск его дальнейшего продления до июня 2024 года.

«Шахтёр» столкнулся с предвзятостью и несправедливостью, присущими международной футбольной правовой системе. ФИФА создала систему, с помощью которой она может оказывать влияние на результаты решений CAS. Именно поэтому мы призываем международный футбол объединиться и реформировать юридические процедуры и стандарты управления нашего вида спорта», — заявил гендиректор «Шахтёра» Сергей Палкин.