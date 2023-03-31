«Рубин» приглашал Зарему Салихову «пошуметь в медиапространстве»

«Рубин» летом 2021 года приглашал Зарему Салихову
Бывший глава медиаслужбы «Рубина» Иван Бодылевский рассказал, что казанский клуб действительно приглашал Зарему Салихову посетить их летом 2021 года.
«Летом 2021 года мы приглашали Зарему Салихову на нашу базу. На тот момент она уже активно вела свой телеграм-канал, где похвалила „Рубин“ и написала, что тоже любит чак-чак. Мы в тот момент как раз выбирали нового SMMщика, так как наш ушёл в «Спартак».
Сначала мы согласовали эту задумку с начальством, там все заинтересовались — было интересно познакомиться с ней лично. В гости её звали через Леонида Викторовича Слуцкого.
Идея была в том, чтобы пригласить Зарему в Казань, так как она была крайне активна в медиапространстве. У нас была концепция, мы собирались сделать из этого настоящее событие. Мы как раз тогда выбирали SMMщика, и именно в ролик с кастингом на эту должность хотели пригласить Зарему. Рассчитывали таким образом пошуметь в медиапространстве и вообще поприкалываться.
В итоге не сложилось, так как мы по графику не попадали — у нас сборы были в Казани», — приводит слова Бодылевского «Чемпионат».
Весной и летом 2021 года Зарема Салихова активно вела телеграм-канал, посвящённый футболу. Однако после череды скандалов ей пришлось удалить телеграм-канал. Самым громким из них стал уход спортивного директора «Спартака» Дмитрия Попова.
Леонид Федун был владельцем контрольного пакета акций «Спартака» до августа 2022 года. Прошлым летом он передал свои активы клуба и стадиона красно-белых нефтяной компании «Лукойл».