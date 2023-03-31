«Рубин» приглашал Зарему Салихову «пошуметь в медиапространстве»

«Летом 2021 года мы приглашали Зарему Салихову на нашу базу. На тот момент она уже активно вела свой телеграм-канал, где похвалила „Рубин“ и написала, что тоже любит чак-чак. Мы в тот момент как раз выбирали нового SMMщика, так как наш ушёл в «Спартак».



Сначала мы согласовали эту задумку с начальством, там все заинтересовались — было интересно познакомиться с ней лично. В гости её звали через Леонида Викторовича Слуцкого.



Идея была в том, чтобы пригласить Зарему в Казань, так как она была крайне активна в медиапространстве. У нас была концепция, мы собирались сделать из этого настоящее событие. Мы как раз тогда выбирали SMMщика, и именно в ролик с кастингом на эту должность хотели пригласить Зарему. Рассчитывали таким образом пошуметь в медиапространстве и вообще поприкалываться.



В итоге не сложилось, так как мы по графику не попадали — у нас сборы были в Казани», — приводит слова Бодылевского «Чемпионат».