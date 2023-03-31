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25 минут назад

Источник: «Арис» начал переговоры о выкупе прав на Кокорина у «Фиорентины»

Чемпионат.comиещё 3

Кипрский «Арис» из Лимасола начал переговоры с итальянской «Фиорентиной» по поводу выкупа прав на российского нападающего Александра Кокорина. Об этом сообщил Sport24.

«Арис» начал переговоры о выкупе прав на Кокорина у «Фиорентины»
Фото: ФК «АРИС»ФК «АРИС»

«Кипрская команда хотела подписать футболиста бесплатно, но «Фиорентина» хочет выручить деньги за переход Кокорина. «Арис» уже сделал итальянскому клубу своё предложение. Команды активно ведут переговоры. Вполне возможно, что совсем скоро сделка по выкупу Кокорина кипрской командой может быть закрыта», — сказал источник, знакомый с ситуацией.

Александр Кокорин выступает в «Арисе» на правах аренды с августа 2022 года. В текущем сезоне 32-летний нападающий провёл 22 матча, в которых отметился 11 забитыми мячами и сделал пять голевых передач.

Футбол,Александр Кокорин,
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