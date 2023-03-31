«Арис» начал переговоры о выкупе прав на Кокорина у «Фиорентины»

«Кипрская команда хотела подписать футболиста бесплатно, но «Фиорентина» хочет выручить деньги за переход Кокорина. «Арис» уже сделал итальянскому клубу своё предложение. Команды активно ведут переговоры. Вполне возможно, что совсем скоро сделка по выкупу Кокорина кипрской командой может быть закрыта», — сказал источник, знакомый с ситуацией.